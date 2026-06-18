Kast designó al economista Pablo Correa como nuevo consejero de BancoEstado

BancoEstado informó que el Presidente José Antonio Kast designó al economista Pablo Correa González como nuevo integrante de su Consejo Directivo.
Correa es magíster en Economía Financiera de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en Desarrollo Económico de la Universidad de Harvard, y cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito financiero y académico.
Entre 2018 y 2022 se desempeñó como vicepresidente de BancoEstado. Previamente, fue economista jefe en Banco Santander, coordinador de Mercado de Capitales y asesor del Ministerio de Hacienda.
Actualmente es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y ha trabajado como director de empresas y consultor del Banco Mundial en temas tributarios, cambio climático y mercados financieros.
Con este nombramiento, el Consejo Directivo de BancoEstado queda integrado por Mario Farren como presidente; Paulina Yazigi como vicepresidenta; y como consejeros Carlos Maldonado, María Dolores Lasen, Enrique Guzmán y Pablo Correa.
En tanto, Edith Signé se mantiene como directora laboral en representación de los trabajadores.