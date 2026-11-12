La oncena de Colo Colo para el amistoso contra Racing en Concepción
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Esta es la formación que preparó el técnico Fernando Ortiz en Colo Colo, flamante campeón del fútbol chileno, para el amistoso contra Racing, programado para este viernes a las 19:00 horas en el "Ester Roa" en Concepción.
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