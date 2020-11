Oficialismo busca poner condiciones y límites al segundo retiro del 10%

Entre las 15:00 y las 19:00 horas de este miércoles está citada la sesión en que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados discutirá y votará en particular el segundo retiro del 10 por ciento de los ahorros previsionales.

Según han adelantado sus impulsores, la iniciativa tiene actualmente un "apoyo transversal"; es decir, será aprobada incluso por parlamentarios de Chile Vamos, pese a la oposición abierta del Gobierno. Una muestra de esto se dio ya la semana pasada en la Comisión, durante la votación en general.

"Hay que hacerlo con responsabilidad, con seriedad"

No obstante, legisladores oficialistas han estado preparando durante las últimas horas una batería de indicaciones que apuntan la focalización: por ejemplo, que sólo se permita el retiro para quienes han sufrido una merma de 30 por ciento en sus ingresos durante la crisis, prohibir que los recursos sean utilizados para inversiones y también que los altos ingresos paguen impuestos; aspectos -todos- que no corrieron para el primer retiro.

"Desde Renovación (Nacional) vamos a ayudar a que este proyecto sea mejor, vamos a tratar de agregarle valor", señaló Sebastián Torrealba, jefe de dicha bancada.

"Creemos que es un proyecto demasiado importante como para hacerlo a la rápida, demasiado importante para que se discuta con ansiedad para que esto llegue para la Pascua (como han dicho sus impulsores). Hay que hacerlo bien, con responsabilidad, con seriedad, y eso es lo que va a aportar nuestra bancada en la discusión en particular, esta tarde", dijo Torrealba.

La oposición también presentará indicaciones. La diputada regionalista Alejandra Sepúlveda propondrá que el Estado entregue un bono de 500 mil pesos a los trabajadores que no tienen plata para retirar en su AFP.

"¿Por qué hacerlo universal?"

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo esperar que, de avanzar el retiro, no sea universal, y estimó que "las indicaciones de Chile Vamos van en la dirección correcta, al menos: limitarlo a las personas que han tenido caídas en sus ingresos".

"Los números muestran que en el primer retiro, dos de cada tres pesos que se retiraron correspondieron a personas que mantenían su pega, y más de la mitad a personas que no vieron caída en sus ingresos. Entonces, ¿por qué hacerlo universal, por qué hacerlo para todos? No será más razonable -como ha planteado Chile Vamos- limitarlo a aquéllos que han tenido una caída importante en sus ingresos", planteó Briones.

🔵 Briones ad portas de votación del nuevo 10%: "No debería ser para todos, la dirección correcta es limitarlo a quienes lo necesiten. Durante el primer retiro, 2 de cada 3 pesos fueron a quienes mantuvieron la pega".



De paso, descartó extender el IFE "por ahora". @Cooperativa pic.twitter.com/bnbFfLzAUI — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) November 4, 2020

Briones también desechó la idea de extender el actual Ingreso Familiar de Emergencia, como han pedido parlamentarios de oficialismo y oposición a objeto de abrir una alternativa al segundo retiro.

"En el acuerdo con la oposición (de junio) está escrito que el IFE es un vehículo de emergencia para que en el peor momento de la pandemia, las familias se quedaran en casa cuidándose, y no tener que hacer esfuerzos para tener ingresos laborales que los exponían al contagio. Es decir, era un instrumento de ingreso de emergencia estrictamente ligado a las medidas de emergencia, a la cuarentena. Hoy, a nivel país, esas cuarentenas han cedido mayoritariamente: hoy tenemos a menos de un 10 por ciento de la población con restricciones severas de movilidad, entonces estamos en un escenario distinto", argumentó el jefe de la billetera fiscal.

Sofofa: "Es desvestir un santo"

En tanto, la Sociedad de Fomento Fabril expresó rechazo a la iniciativa parlamentaria que se discute hoy, y llamó a echar mano a los recursos del Estado.

"Lo voy a decir con mucha nitidez: creo que el primer retiro y el segundo no son buenas políticas públicas, porque están desvistiendo un santo tan relevante como son las pensiones futuras, usando los propios ahorros de los trabajadores para paliar el drama que están viviendo", dijo el líder de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte.

"Para eso están los recursos del Estado, pero, sobre todo, no hay nada que reemplace el valor de la recuperación económica: necesitamos reactivar la economía para no recurrir a iniciativas que son simples, atractivas, populares, pero que no son buenas", señaló el dirigente gremial.