PDG ingresa proyecto para permitir el retiro total de fondos de AFP a migrantes que salgan de Chile

Nuevamente el debate sobre los fondos previsionales llega al Congreso. Esta vez, la bancada del Partido de la Gente (PDG), compuesta por 13 parlamentarios, ingresó a tramitación una reforma constitucional de carácter transitorio que tiene como objetivo permitir el retiro total de los ahorros de las AFP a los migrantes que decidan abandonar Chile de forma definitiva.

Aunque actualmente existe una legislación que permite a ciertos técnicos extranjeros retirar sus fondos, los autores de la moción argumentan que el proceso actual es "engorroso" y que la propuesta busca facilitar este acceso a cambio de estrictas condiciones de salida.

La diputada Pamela Jiles, una de las principales voces detrás de los retiros previsionales, defendió la iniciativa asegurando que el diseño de la reforma impide que quienes retiren el dinero regresen al territorio nacional.

"Estaremos de acuerdo en que no ha salido un solo migrante desde que asumió este Gobierno el país. Muy por el contrario. Es una reforma constitucional transitoria y que además tiene una serie de requisitos por lo cual hace bastante imposible que esos migrantes que salen del país con la totalidad de sus fondos puedan volver al país", comentó.

Uno de los puntos clave de la defensa del proyecto es su eventual nulo efecto en la economía local. De acuerdo con los impulsores, al ser fondos que se retiran con el objetivo de ser utilizados en el extranjero, no presionarían el consumo interno ni los precios.