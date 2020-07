Rubilar descarta renuncias tras nueva derrota en el Congreso: "En las crisis las personas no abandonan"

La vocera de Gobierno, Karla Rubilar, descartó que vaya a haber renuncias de ministros del comité político pese al nuevo "traspié" sufrido por La Moneda en el marco de la reforma que permite el retiro de fondos de pensiones, que fue aprobada hoy en particular en la Cámara Baja, otra vez con votos oficialistas.

"Estamos convencidos de que en las crisis las personas no renuncian ni abandonan", afirmó la ministra tras la reunión del comité político convocada por el Presidente Sebastián Piñera luego de la votación, segunda derrota del Gobierno en la Cámara en menos de una semana respecto al mismo proyecto.

"Las personas comprometidas con su país sacan la mayor capacidad y fuerza posible para salir de ese momento", reiteró, argumentando que "lo más fácil sería dar un paso al costado y decir que otros asuman la responsabilidad de seguir comandando. Estamos en pandemia y una crisis política y social desde octubre, y es el momento de que cada uno de nosotros deje todo lo que tiene para salir adelante, y es el compromiso del comité político y del Presidente de la República".

Rubilar reconoció el nuevo "traspié" sufrido en la Cámara y que en Chile Vamos "estamos pasando por momentos duros", enmarcados en las críticas a una falta de liderazgo del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y por el apoyo -nuevamente- de un grupo de 13 diputados oficialistas a la reforma, a los que el Gobierno no pudo convencer con su último proyecto de ayuda a la clase media.

"Pero también es cierto de que estos son los momentos en que los Gobiernos y coaliciones prueban su temple. Es en la adversidad y momento difíciles cuando se ve de lo que uno está hecho", exhortó.

"NADA DA MÁS TRANQUILIDAD DE HACER LO QUE SE CREE CORRECTO"

La portavoz reiteró que la postura del Gobierno está contra el retiro de ahorros previsionales, y subrayó que en La Moneda tienen "la tranquilidad y la convicción de que todo lo que hemos hecho lo único que ha buscado es poder entregar los antecedentes sobre la mesa para que nuestros parlamentarios tomen las mejores decisiones pensando en el bien del país".

"La alternativa de retirar los ahorros de las pensiones no es justa. No creemos que es justo que los trabajadores con sus ahorros paguen el costo de esta crisis. Estamos tremendamente convencidos de que es un proyecto que puede ser popular, pero no es correcto y no es justo", y puede afectar "severamente" a los futuros pensiones, dijo.