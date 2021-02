Senadores de oposición advierten "inviabilidad política" del proyecto de tercer retiro

Tras el rechazo del Gobierno a la idea de un tercer retiro de los fondos previsionales, senadores de oposición también se alinearon y se mostraron contrarios a la iniciativa de los parlamentarios de su sector.

Un grupo de diputados de oposición, liderados por Jaime Mulet y Alejandra Sepúlveda (FRVS), y que lleva las firmas de los comunistas Amaro Labra y Camila Vallejo, el socialista Gastón Saavedra y el independiente Patricio Rosas, firmó el proyecto de un tercer retiro del 10% justo antes de que comenzara el receso legislativo, el que deberá ser discutido en marzo.

El Gobierno ya salió al paso y rechazó tajantemente la iniciativa, al igual que el senador (PS) Juan Pablo Letelier, presidente de la Comisión de Trabajo, quien declaró que hay "tantos millones de personas que quedaron sin fondos", por lo que esto "no es una solución".

"Plantear un tercer retiro no creo que tenga viabilidad política, pero por otro lado, digamos las cosas como son, ya el Tribunal Constitucional ya dictó una posición en esta materia", recalcó.

EL FOCO EN LA REFORMA PREVISIONAL

El Gobierno, a través del ministro del Trabajo, Lucas Palacios, reiteró que hay que "avanzar" en una reforma de pensiones que asegure "buenas pensiones para el futuro" y, en esta línea, el senador (DC) Jorge Pizarro criticó que el Ejecutivo "no tiene ningún interés en modificar el actual sistema de AFP".

"Hemos hecho propuestas que implican cambios estructurales al actual sistema de administración de fondos de pensiones. Si no es así, y el Gobierno cree que con medidas transitorias o modificaciones no estructurales, le vamos a dar un acuerdo, está absolutamente equivocado", señaló el parlamentario, quien lamentó por los pensionados, porque "ya teníamos el compromiso de habérsela arreglado hace dos años atrás".

El senador (UDI) Juan Antonio Coloma defendió la reforma que impulsa el Gobierno, con un 3% al pilar solidario, lo que a su juicio "es súper razonable y que tiene que ver con lo que la gente quiere".

"Si le preguntan, las personas lo que quieren es mejorar sus cuentas individuales con su trabajo, no que le metan la mano al bolsillo, y ese es un dato que hace rato está arriba de la mesa, y parece que muchos no quieren constatarlo. Esta es la ecuación que se está buscando, tratemos de ayudar, no ponerle pelos a la sopa", dijo.