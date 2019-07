Reforma previsional: PPD entrega "elementos fundamentales" para negociar con el Gobierno

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, se manifestó "dispuesto" a negociar con el Gobierno su apoyo a la reforma previsional -aprobada esta semana en la Comisión del Traábajo de la Cámara Baja-, siempre y cuando cumpla una serie de condiciones que el partido considera "fundamentales" para mejorar las pensiones.

El timonel apuntó que se requiere "una mejora efectiva de las pensiones que hoy día son indignas para la mayoría de la población, y eso significa que tenemos que avanzar a un sistema mixto de seguridad social".

En ese sentido, aseguró que "estamos dispuestos a trabajar, (...) negociar (...) con el Gobierno en tanto estén algunos elementos fundamentales": el primero de ellos, detalló, "y que ya está acordado, es el incremento del Pilar Solidario".

Pero también "hay dos cosas fundamentales", una de ellas respecto a la cotización adicional: "Hay que tener solidaridad intergeneracional, donde el 4 por ciento acordado no basta, creemos que tiene que ser 5,5 por ciento; y que el 1,5 por ciento adicional se utilice para solidaridad intergeneracional. Es decir, para que suban las pensiones de la clase media en un breve plazo".

La segunda condición "fundamental", expuso, es la "equidad de género, porque las mujeres no pueden seguir pagando el diferencial que hay en la brecha entre hombres y mujeres en materia de pensiones, y tenemos varias propuestas en esta materia".

"Si no está la equidad de género (en la discusión), no estaremos disponibles para trabajar con el Gobierno ni para votar", advirtió el ex canciller.

Discutir "debilidades" del CASS y "ganancias abusivas" de las AFP

En tanto, criticó que el Consejo de Ahorro de Seguros Sociales (CASS), una entidad pública y autónoma, que administrará indirectamente el 4 por ciento de cotización adicional, cuya creación acordó el Gobierno con parte de la oposición, al menos el PPD, el PS y el PR, "tiene muchas debilidades que deben ser corregidas".

Además, anticipó que de llegar la reforma a la Sala de la Cámara o del Senado, "hay que acordar otras cosas también, como las ganancias abusivas de las AFP, independiente de si lo hacen bien o mal, porque si lo hacen mal el que paga es el afiliado, no la empresa".

"Y finalmente -concluyó-, algo que no se ha toca para nada: el régimen paralelo que tienen las Fuerzas Armadas, que significa que el Fisco tiene que colocar platas para 170 mil militares jubilados, que es mucho más de lo que pone para todos los civiles, particularmente al Pilar Solidario".

El timonel del PPD adelantó que prepara en conjunto con el PS y el PR una minuta que debería estar termina la próxima semana y esperan sea acogida por La Moneda.