En entrevista con El Diario de Cooperativa, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, manifestó este jueves su preocupación por las proyecciones de un IPC elevado para el mes de abril, fenómeno impulsado principalmente por el incremento sostenido en el precio de los combustibles.

"La segunda vuelta es la que a nosotros nos pega finalmente, que es el consumidor", señaló el dirigente, que calificó la situación económica actual como un "terremoto".

Pese al complejo escenario, el líder gremial resaltó el compromiso del sector privado para mitigar el impacto en los bolsillos de la ciudadanía: "Aprovecho de destacar el esfuerzo que hemos hecho nosotros desde el comercio, con cadenas de supermercados y tiendas de artículos de construcción que han congelado sus precios", subrayó Pakomio.

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