Senado despachó ley que fija aumento de 14.553 pesos para el salario mínimo

La Sala del Senado despachó a ley este martes el proyecto del Gobierno que reajusta el salario mínimo, fijándolo en 553.553 pesos, con efecto retroactivo a partir del 1 de mayo de 2026.
Durante la discusión, los parlamentarios acordaron casi duplicar el alza planteada por el Ejecutivo, que ahora suma 14.553 pesos al ingreso mínimo mensual.
La iniciativa además considera ajustes a la asignación familiar y maternal, además del subsidio familiar.
Valorando el respaldo de los senadores, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, reiteró que el plan de La Moneda contempla un segundo reajuste para el 1 de enero de 2027, "para poder compensar todo el IPC del año 2026".
"En materia de diferencias entre menores de 18 años y mayores de 65 años no hemos innovado: se ha mantenido lo establecido en leyes anteriores que contemplan un reajuste. Este proyecto tiene una dosis de realidad. Tenemos una tasa de desempleo del 9,1% y de 10,5% en las mujeres. Hay 950 mil desempleados que no obtienen ingresos", relevó el secretario de Estado.
Rau insistió que "este reajuste va a compensar todo el aumento del IPC. En todas las leyes de salario mínimo de los últimos 20 o 30 años ha habido una diferenciación para menores de 18 años y mayores de 65. No es una innovación de este Gobierno, aunque es algo que podría revisarse en el futuro".