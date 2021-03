La frase "Vivimos en una sociedad", asociado al Joker, se convirtió en una de las más populares de internet. Semanas atrás, en un trailer del corte de Zack Snyder de "Liga de la Justicia", el Joker de Jared Leto la dijo y ahora el propio actor apareció en una entrevista con Stephen Colbert con una polera que tiene estampado "We live in a society". La prenda está a la venta en el sitio web de 30 Seconds to Mars, cuyas ganancias van a la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio.

LEER ARTICULO COMPLETO