El actor Kumail Nanjiani será parte de la próxima gran película del universo Marvel, "The Eternals". Para ello, se sometió a una serie de entrenamientos para trabajar su cuerpo, el que luce muy diferente a lo que le hemos conocido en "The Big Sick" o "Silicon Valley". “Nunca pensé que sería una de esas personas que publicaría una (foto) lujuriosa sin camisa, pero he trabajado muy duro durante demasiado tiempo, así que aquí estamos", dijo, agradeciendo al equipo de Marvel que lo ayudó con especialistas.

LEER ARTICULO COMPLETO