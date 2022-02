Los Oscar incluyen una categoría popular que se definirá en Twitter

La Academia hollywoodense decidió dar un inédito paso y anunció la inclusión de una nueva categoría popular para su los Oscar 2022, a celebrarse el próximo 27 de marzo.

Desde este lunes las y los usuarios de Twitter podrán escoger su película favorita de 2021 utilizando los hashtag #OscarsFanFavorite y #Sweepstakes. Cada cuenta podrá votar hasta 20 veces por día por títulos que incluso no hayan sido nominados a ninguna categoría en la próxima edición de los galardones.

Entre las votaciones, cuyo plazo final es el 3 de marzo, se escogerán a tres usuarios para que en 2023 asistan a los Premios Oscar a presentar una de las categorías.

Adicionalmente los organizadores implementaron el hashtag #OscarsCheerMoment, con el cual los tuiteros podrán elegir sus momentos favoritos del 2021 en el cine. Estas imágenes serán proyectadas durante la ceremonia.

Esta nueva categoría podría brindarle un Oscar a "Spider-Man: No way home", cinta que, pese a las gestiones con la industria y su impresionante recaudación de 1.800 millones de dólares, solo recibió una nominación en el apartado de Efectos Visuales.

Los Oscar 2022 se celebrarán el próximo 27 de marzo, con el cortometraje chileno "Bestia" como uno de los nominados.

Make movie history this year with #OscarsFanFavorite and #OscarsCheerMoment.



Head to https://t.co/HjaTjZfexf for more information. pic.twitter.com/GCPtespLqP