Piden segunda fecha: Guns N' Roses agotó todas las entradas para concierto en el Estadio Nacional

Tan solo tres días desde la puesta en marcha de la preventa general, Guns N' Roses vendió por completo los tickets del show que los traerán de vuelta al país en una sexta oportunidad.

Así lo dio a conocer la productora del evento, The Fan Lab, sobre la ansiada instancia agendada para el 8 de octubre en el Estadio Nacional, a través de una publicación compartida en su página oficial de Instagram.

Tras el lamentable anuncio, ciertos fanáticos comenzaron a solicitar una segunda fecha para quienes no alcanzaron a adquirir su entrada, algunos recomendando el Movistar Arena como nuevo recinto tentativo.

We're F'N Back! es el título de la gira mundial con la que retornarán los intérpretes de "Live and Let Die", que el año pasado cruzó todo Estados Unidos y que se presentará además en Argentina, Uruguay y Perú.