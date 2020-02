Una breve presentación tuvo Noche de Brujas en el Festival de Viña 2020, pues aparecieron pasadas las 3:00 am y se notó que el sonido no fue el esperado, lo que desató varias críticas y bromas en redes. Héctor "Kanela" Muñoz expresó el deseo de la banda de quedarse hasta las 5 de la mañana tocando, pero los animadores los despidieron antes de las 4:00 am, permitiendo que recibieran las gaviotas de oro y plata que pidió el público.

