El cantante Morrissey estrenó su nueva canción "Rebels Without Applause", tema que pertenecerá a su disco "Bonfire of Teenagers", y que cuenta con la participación del baterista de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, así como también de otros dos ex guitarristas de la banda: Josh Klinghoffer y Jesse Tobias. El álbum será producido por Andrew Watt, el prolífico productor que ha hecho posible los últimos discos de Eddie Vedder, Ozzy Osbourne e Iggy Pop.

