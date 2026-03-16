El senador Matías Walker, impulsor del avance de la reforma a la ley que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, agradeció al Gobierno, autoridades e incluso prensa por la suma urgencia dada al proyecto, que "permitirá en un plazo de 15 días que la Cámara de Diputados lo pueda ratificar" en la última votación necesaria para ser integrada oficialmente a la legislación de nuestro país.

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