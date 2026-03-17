Jorge Drexler y su uso de las redes sociales: "Instagram hace lo que quiere conmigo"

El cantante uruguayo Jorge Drexler está de vuelta con nueva música. Justo cuando está cumpliendo 30 años de carrera desde su debut, el ganador del Oscar acaba de estrenar un nuevo y especial disco de estudio.

Se trata de "Taracá", un álbum que busca tributar el ritmo uruguayo del candombe con esta onomatopeya relacionada a la pronunciación latina del estar presente. "Es un ritmo que está presente en toda Latinoamérica", explicó el propio Drexler, un profundo conocedor de la teoría musical.

En conversación con Cooperativa, el cantautor explicó que "este disco es un ejercicio que me pedía el cuerpo: es un disco que parece acústico, pero que está lleno de detalles electrónicos".

El álbum tiene colaboraciones con la Rueda de Candombe, una agrupación popular que promueve este ritmo en Uruguay, pero también con la figura puertorriqueña Young Miiko.

Las redes sociales de Jorge Drexler

Uno de los temas que toca en este álbum está relacionado a la Inteligencia Artificial, una tecnología que asegura "nunca podrá igualar la presencia de una persona tocando en vivo, ni el acto de escucharlo".

Sobre el masivo uso de las redes sociales, Jorge Drexler indica tener "un dilema, como todo el mundo". "Son estructuras claramente diseñadas para engancharte, y una persona dispersa como soy yo tengo mucho potencial de enganche", agregó.

"Instagram hace conmigo lo que quiere. Porque yo entro y ya no puedo salir. Tengo que tener cuidado, tengo límites puestos en las redes sociales. Paso más tiempo del que debería en redes sociales, pero tampoco podría estar fuera", concluyó el músico, quien señaló que no ingresa a TikTok.