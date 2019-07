Slipknot confirma su regreso a Sudamérica para fines de año

El regreso de la banda Slipknot a Sudamérica ya es una realidad con la confirmación de su primer concierto en la región para fines de este año.

Los autores de "Left Behind" revelaron que actuarán en la Universidad San Marcos en Lima, Perú, el próximo 23 de noviembre en un show donde asoman como el único número.

El regreso de Slipknot a esta parte del continente estará enmarcado en la gira promocional de "We Are Not Your Kind", su próximo disco de estudio que será lanzado el 9 de agosto.

Por el momento este es el único concierto de Corey Taylor y compañía confirmado en Sudamérica, aunque no se descarta sumar más fechas para noviembre y diciembre.

Hace algunas semanas el grupo confirmó la primera edición de su festival Knotfest en Colombia, aunque el cartel del evento no fue revelado.