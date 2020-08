We Are the Grand realizó una ventana acústica que será un EP de cuatro re-versiones desenchufadas de canciones de su catálogo que se trabajó a fines de 2019 y se completó entre febrero y abril del 2020. La primera muestra de estas sesiones cuenta con la participación de la reconocida cantante y compositora nacional Nicole, quien puso su voz para "Paraíso", tema que formaba parte de Raíz.

