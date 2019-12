Ignacia Michelson estalló contra su ex pareja mediante Instagram. En la red social compartió los chats por Whatsapp con el mexicano Sargento Rap, a quien recientemente fue a ver a Monterrey, según explicó, porque sentía que todavía tenían cosas que hablar: "Lo que más me duele que este hijo de p… me hizo creer que me amaba todavía. Me mostraba la casa que iba a hacer, y en la que íbamos a vivir, y el muy cabrón anda saliendo con la ex", reclamó. En sus historias acusó que "solo me utiliza para tener más likes, más plata en sus videos. ¡No me has pagado nada por utilizar mi imagen!".

LEER ARTICULO COMPLETO