Jean Philippe Cretton hizo sus descargos tras terminar con Pamela Díaz

El periodista Jean Philippe Cretton publicó un extenso video en sus redes sociales en el que hizo sus descargos por los comentarios negativos que ha recibido por el término de su relación con Pamela Díaz.

El rostro de Chilevisión aseguró que, pese a que no quería realizar esta declaración, se vio obligado porque "esto se está yendo de las manos, es injusto y hay intenciones de algunas personas de transformar esto en un linchamiento público".

"He tenido que aguantar ofensas de todo tipo, riéndose con descarnada sorna de mi depresión, han dicho lo que han querido sobre mi salud mental", dijo Cretton, que además reveló que "mi familia está siendo acosada por este mismo tipo de personas e incluso han dicho que el fallecimiento de mi abuela lo aproveché para hacerme la víctima".

El ex "CQC" agregó que "el daño que se está haciendo es mucho más grande del que imaginan" e indicó que "no soy la persona que están describiendo, la Pame lo sabe".

Cretton y su relación con Pamela Díaz

El cantante también se refirió a su relación con Pamela Díaz, la cual finalizó hace unos días después de cuatro años. "Comencé una relación con la Pame de quien me enamoré mucho. Una relación hermosa con una persona maravillosa como es ella. Tuvimos una relación linda por donde se quiera mirar, en absoluta fidelidad de parte de los dos. Eso me consta y ella lo sabe", dijo sobre su ex pareja.

En paralelo al anuncio público del fin del romance, a Cretton se le pudo ver en un local nocturno besándose con la modelo María Trinidad Garcés, hija de la actriz Francisca Imboden.

Al respecto Jean Philippe Cretton señaló que "cometí el error de haberme expuesto públicamente y con esto hice daño a la Pame, que no lo merecía. Esto, después de haber terminado mi relación".

"Si fue muy pronto o no, se las doy todas. Ese fue mi error. Darle un beso a una persona a un espacio público, solo eso. Todo lo demás que se está diciendo es falso, es grave, es hiriente", agregó.

¿Fotos íntimas con una ex The Voice?

Sobre la versión de la ex participante de "The Voice", Ana Isabella Ríos, Cretton dijo que los medios de farándula estaban "hablando sin chequear la información".

"Me da vergüenza estar en la boca de personas históricamente han hecho un espectáculo de su vida y hoy hablan sobre lo que se debe y no se debe hacer", puntualizó.

"Sólo hago un llamado a que esto se termine. Vimos hace poco un suicidio que se dio por el acoso y el hostigamiento en redes sociales. ¿Qué sociedad queremos construir realmente? ¿No hay posibilidad de equivocarse? Tengan cuidado con lo que todo esto puede general", concluyó.