Rocío Marengo sufrió una gran caída durante su ensayo para la participación en el programa argentino "La Academia". La modelo estaba practicando junto a tres bailarines y el que era encargado de recibirla desde un gran salto por los aires no lo logró. “Me di un golpe terrible. Sentí que me achicharre con el golpe, tipo acordeón. La espalda me quedó como un bloque, toda contracturada (...) Me vio un médico, estoy con antiinflamatorios y calor", contó la rubia a Teleshow. "La gente que no bailó nunca opina mientras se come un chori en la casa. Es una descoordinación en el truco. La vez anterior tomó más vuelo y la atajé dos pasos más atrás que era donde la esperaba. Todo sucede en una milésima de segundo. La sostuve como pude de las axilas", escribió en su cuenta de Twitter el bailarín.

LEER ARTICULO COMPLETO