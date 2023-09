"Me he enamorado tres veces": Las confesiones amorosas de Pamela Díaz

En sus más de 20 años de carrera como rostro de televisión a Pamela Díaz se le han conocido diversas relaciones amorosas.

Tanto así que la modelo fue capaz de desmenuzar su vida sentimental en el reciente episodio de "Socios de la Parrilla", donde fue una de las invitadas junto a la cantante Denise Rosenthal.

En ese sentido la próxima integrante del reality "Tierra Brava" señaló que se enamorará cuatro veces en su vida y que ya le había ocurrido en tres oportunidades.

Los verdaderos amores de Pamela Díaz

Allí la actual youtuber nombró a las ex parejas de quienes se enamoró realmente. "El primero es por supuesto Manuel (Neira), que es papá de mis hijos y duré 12 años, él fue el primero", señaló.

"El segundo fue (Rodrigo) Wainraihgt, porque después de esa relación estuve con él, cinco años, vivimos juntos y bacán todo. Buena onda, les mando un beso a él y a la Domi (Gallegos)", agregó.

Luego indicó que el tercero fue "Jeanphi (Cretton) y te juro que yo pensé que me había enamorado del papá de la Pascu, del finao ese (su ex esposo Fernando Téllez), pero no fue así, no me enamoré", remató.

Además adelantó que "me queda el otro, el cuarto. Ese es para siempre, con ese voy a estar hasta que me muera".