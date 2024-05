"Mentiroso": Carla Jara reaccionó a entrevista de Kaminski en "PH"

Con indignación reaccionó Carla Jara a la entrevista que su exmarido Francisco Kaminski dio en el programa "PH" a raíz de su bullado quiebre.

En el episodio emitido este domingo Kaminski confirmó que se encuentra en una relación con Camila Andrade, la mujer con la que había sido acusado de ser infiel. Además contó que su hijo no le habla a raíz de la separación de su madre, señalando que ha sido "lo más doloroso que me ha pasado".

El animador de TV también hizo referencia a las vacaciones familiares que tuvo durante el verano en Brasil, donde fue descubierta su infidelidad. Allí Kaminski señaló que él había pagado el viaje y la estadía en Brasil, lo que ocasionó la intervención de Jara.

¿Qué dijo Carla Jara?

A través de sus redes sociales, y en paralelo a la emisión de la entrevista, Carla Jara entregó su propia versión de las polémicas vacaciones en Brasil y calificó a su exesposo de "mentiroso".

"Francisco, eres tan mentiroso. Los pasajes fueron pagados por mi, y te transferí para comprar reales, el hotel pagué la mitad y mínimo que pagaras la diferencia", señaló Jara junto a los comprobantes de las transferencias mencionadas.

"El viaje ya me da lo mismo, pero espero que algún día me pague toda la plata que me debe... y es mucha", remató la ex "Mekano".

El hijo de Kaminski y Carla Jara

Sobre la relación de su hijo con su padre, Carla Jara dijo que "su hijo no le habla no porque yo le meta cosas a la cabeza, porque jamás lo haría, su hijo no le habla porque no ha recibido el mejor trato de su padre. Pero he hecho todo como corresponde y el tiempo me dará la razón".

Finalmente señaló que Kaminski "jamás me ha pedido perdón mirándome a la cara. Nunca, nunca, nunca. De hecho, yo no lo he visto más. Lo vi una vez, cuando fuimos citados al colegio de mi hijo, en donde ni siquiera me saludó".