Nuevamente ocurre una filtración de un video de carácter sexual de un famoso de la farándula tras lo ocurrido con Nelson Mauri en el programa "Qué te lo digo" de Hugo Valencia y Sergio Rojas. En este caso, la Botota Fox, conocida transformista, compartió en plena transmisión un video sexual. El protagonista sería el hijo de Dj Méndez, Leo, que tenía relaciones con otro hombre. Tras lo ocurrido, Méndez respondió a través de sus historias a lo ocurrido: "Lo que yo pienso es que uno tiene que estar muy obsesionado de uno para estar hablando de uno a sus espaldas (...) Persona que divulga mi contenido prohibido, sea persona conocida o no, no veía venir, mantengo la calma, gano promoción y ganancias a la vez. Así que gracias, me acabas de llenar el bolsillo", respondió, haciendo alusión a la publicidad que tendrá su cuenta de Onlyfans.

