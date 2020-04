La argentina Flavia Medina y su pololo Leo Opazo estuvieron en una cabaña de la paradisíaca isla de Bali en Indonesia por más de un mes, debido a la cancelación de los vuelos por el coronavirus. En su cuenta de Instagram, la ex participante de "¿Volverías con tu Ex?" anunció que ya está en su casa, gracias a las gestiones de la cónsul: "Qué felicidad más grande siento, no se imaginan la mezcla de emociones y sentimientos".

