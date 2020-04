La ex chica reality Valentina Roth denunció la filtración de un material fotográfico íntimo. A través de redes sociales funó a un usuario que publicó en Instagram su imagen en topless sin censura. Gracias a sus seguidores, consiguió los datos del sujeto y se comunicó con él para buscar una respuesta, pero aunque él dijo que lo "hackearon" no pudo demostrar que otra persona iniciara sesión en su cuenta. La ex "Calle 7" aseguró que el hombre funado recibió la foto de uno de sus ex pololos.

