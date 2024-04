Mauricio Medina descartó reconciliación con Paul Vásquez

El humorista Mauricio Medina, conocido como "El Indio", se sinceró sobre la distante relación que tiene con su excompañero en Dinamita Show, Paul Vásquez, conocido como "El Flaco", y dejó cerrada la puerta para una eventual reconciliación.

En entrevista con "Todo va a estar bien" de Vía X, Medina se refirió a sus 38 años de carrera como comediante y la vuelta a los escenarios después de sufrir la amputación de un pie producto de la diabetes que padece.

Sin embargo, en el comienzo del programa, el conductor Eduardo de la Iglesia le preguntó sobre qué no quería hablar, a lo que el "Indio" respondió enfáticamente: "Del tema recurrente: de la separación con el Flaco y todo eso. A mí no me interesa hablar de eso ya. Creo que las cosas tienen su principio y su final".

"Nosotros tuvimos un buen inicio, tuvimos un tiempo marcando, trabajando mucho y muy bien, pero ya fue, se acabó. Me preguntan siempre en los live de TIkTok si volvería con el Flaco, si nos perdonamos, pero yo no tengo nada que perdonar. Creo que es lo que es, nomás, ya no funcionó y nos dejamos de hablar hace más de 7 años", apuntó el humorista.

En esa línea, dejó cerrada la puerta para una reconciliación con su excompañero e indicó que "no me interesa volver a tener una relación con alguien que... la verdad es que no le veo la razón de volver".

Asimismo, Eduardo de la Iglesia le consultó si el "Flaco" lo contactó tras su complicado estado de salud que derivó en la amputación de uno de sus pies y Medina lanzó un rotundo "no".