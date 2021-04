HBO inicia oficialmente la producción de "House of the Dragon"

La cadena HBO inició oficialmente la producción de su nueva serie "House of the Dragon", una producción que oficiará como precuela de la exitosa "Game of Thrones".

"El fuego reinará", escribió la cuenta de la serie original para presentar las redes sociales de esta nueva ficción. Además publicaron una fotografía donde aparece reunido el equipo de la serie.

Al igual que la serie original, "House of the Dragon" contará con la producción ejecutiva de George R.R. Martin, el autor de las novelas "Canción de hielo y fuego", y con Ramin Djawadi en la banda sonora.

Hace unos meses la producción confirmó a buena parte de su elenco y a los personajes que tendrá esta historia, situada unos 300 años antes de los eventos de "Game of Thrones".

El estreno de esta ficción, una de las múltiples producciones que HBO prepara sobre el universo de "Westeros", está presupuestado para 2022.

Fire will reign 🔥#HouseoftheDragon is officially in production. Follow @HouseofDragon for all updates. pic.twitter.com/lc3dhIcm5u — 🔥 Game of Thrones 🔥 (@GameOfThrones) April 26, 2021