Katty Kowaleczko proyecta su retiro de la actuación: "Quiero cambiar mi sistema de vida"

La actriz Katty Kowaleczko tiene en la mira su periodo de jubilación. Luego de más de 30 años de carrera y de haber terminado recientemente su participación en la teleserie "Verdades Ocultas", la intérprete está lista para decir adiós a la pantalla chica.

Al menos así lo planteó en una entrevista con Lun, donde aseguró que "a los 60 años me quiero retirar y cambiar el sistema de vida".

Kowaleczko, actualmente de 56 años, proyecta una vida en el sur de Chile junto a su marido en una casa que ellos mismos construirán y que será autosustentable energéticamente. "Me encanta Chiloé porque es una isla hermosa y aún no tan contaminado o la Región de los Ríos", adelantó la actriz.

"Creo que todo ser humano en algún minuto tiene que aprovechar sus últimos años de vida cuando todavía está bien, consciente y sano para disfrutar la vida sin responsabilidaes de niños chicos o padres viejos. Dedicarse al final de la vida tiempo para uno", reflexionó la mujer detrás de "Nancy" en "Los 80".

Respecto de su futuro en el teatro Katty Kowaleczko tiene claro que "no me cansa y lo paso bien actuando", pero que "no es lo único en mi vida, me gustan un montón de cosas y siempre me falta tiempo".

"Mi prioridad es estar con las personas que amo y ser feliz en un lugar acogedor, bonito y con el espacio para que cada uno pueda hacer sus hobbies, algo que en Chile no se estimula", concluyó.