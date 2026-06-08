Un chileno en el VAR: FIFA confirmó a los árbitros para el partido inaugural del Mundial 2026

El chileno Juan Lara dirá presente en el partido inaugural del Mundial 2026, al ser confirmado por la FIFA como parte del cuerpo arbitral que impartirá justicia en el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

El referí nacional será asistente de VAR en el duelo que tendrá será al brasileño Wilton Sampaio como juez central.

Los jueces de línea también serán brasileños: Bruno Pires y Bruno Boschilia. En tanto, el cuarto árbitro será el paraguayo Juan Benítez. En cuanto al VAR, Lara secundará al colombiano Nicolás Gallo.

También se confirmaron los árbitros para los siguientes tres partidos del Mundial, los cuales son Corea del Sur ante República Checa, Canada frente a Bosnia y Herzegovina y Estados Unidos ante Paraguay.

El duelo inaugural entre México y Sudáfrica está programado para este jueves 11 de junio a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Azteca.