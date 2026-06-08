Kast defendió embargo a deudores CAE: Se les dio oportunidad de renegociar y no la tomaron

El Presidente José Antonio Kast respaldó este lunes por la tarde el controvertido embargo de los bienes y el retiro de dinero de las cuentas bancarias sin orden judicial de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que mandató a la Tesorería General de la República (TGR).

A salida de una actividad en la comuna de Tocopilla (Región de Antofagasta), en el marco de su gira por el extremo norte del país, el Mandatario apeló a la responsabilidad individual y a la necesidad de recursos para la primera infancia, frente a las críticas que tildan la medida de "inhumana".

Ante la inquietud de quienes han visto desaparecer los fondos de sus cuentas bancarias, Kast señaló que "aquella persona que solicitó un préstamo y no lo devolvió pudiendo haberlo hecho, bueno, que piense en estos niños", haciendo referencia a un grupo de escolares presentes en el acto oficial.

"Si yo tenía los recursos y no pagué lo que debía, eso afecta el desarrollo y progreso de la nación", sostuvo el Jefe de Estado, que afirmó que Chile, durante los últimos años, "se optó por la educación superior porque necesitamos potenciar nuestro capital humano, pero quizás desprotegimos a los más pequeños no dándoles los recursos necesarios".

Kast recordó que "se les dio oportunidad a las personas que tenían altos ingresos" para regularizar las deudas.

"Veamos a aquellas personas que están diciendo que se les embargó todo, si se acercaron alguna vez a la Tesorería o no; si sabían o no que tenían una deuda, o si escucharon los mensajes políticos", apuntó el Presidente, asegurando que "una cosa es el mensaje que pueda mandar alguien desde la política, pero cada uno es responsable de sus propios actos".

"Esto no es acusar a alguien de ser humano o no, o inhumano. No, pensemos en el país completo. ¿Necesitamos mejorar la atención de salud? Claro que necesitamos mejorarla. Tenemos que focalizar los recursos escasos que tenemos", arguyó.

Finalmente, Kast llamó a los afectados a acercarse a la Tesorería General de la República para analizar cada situación "caso a caso", en línea con lo expresado más temprano por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien comprometió "a conversar" con el organismo para buscar una solución diferente a quienes perciben mensualmente menos de 3,5 millones de pesos.

"Los que hoy día tienen deudas con el Estado han tenido oportunidades —y las van a seguir teniendo— de acercarse a la Tesorería General de la República a ver caso a caso. Se les dio una oportunidad y no se tomó en muchos de los casos. Habría que ver, dimensionar, también cuántos son, porque una cosa es lo que uno ve en las redes sociales y otras son las personas que van a llegar a las oficinas de la Tesorería a pedir que se resuelva el caso a caso y que se busque una renegociación de la deuda que es real", concluyó el gobernante.

Presidente pidió tramitar "por cuerdas separadas" la megarreforma y la AC contra Grau

El ingreso formal de la acusación constitucional (AC) contra Nicolás Grau, exministro de Hacienda de Gabriel Boric, también marcó el punto de prensa de Kast en Tocopilla.

El libelo, presentado este lunes por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, fue anunciado tras la denuncia del Ejecutivo por las inconsistencias por 9,6 billones de pesos en las proyecciones de deuda del Gobierno anterior. Pese a las críticas de distintos sectores de la misma derecha, la misiva contó con la firma de parlamentarios de Renovación Nacional y del Partido de la Gente, además de diputados independientes.

Al ser consultado por los medios sobre si esta ofensiva oficialista empaña el clima legislativo o entrampa los proyectos emblemáticos del Ejecutivo, el Mandatario respaldó las atribuciones de los parlamentarios y desmarcó la contienda política de la Ley de Reconstrucción Nacional, la megarreforma tributaria que actualmente se discute en el Senado.

"El Parlamento tiene dentro de sus facultades, de la Cámara de Diputados, la posibilidad de plantear interpelaciones, de plantear acusaciones, y es legítimo que el Parlamento lo haga. Yo fui parlamentario y me tocó participar en algunas, de hecho", recordó el Jefe de Estado, restando dramatismo al impacto del libelo en las negociaciones paralelas.

"Una votación (de un proyecto de ley) no va a cambiar por un planteamiento que está dentro de las facultades constitucionales de los partidos. Un grupo de parlamentarios puede levantar una acusación constitucional y está dentro de su derecho", indicó.

Diputados del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario ingresaron formalmente este lunes la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. Foto: ATON

Frente a la posibilidad de que el conflicto político altere el trámite de la megarreforma, el Presidente solicitó que la revisión de las cuentas fiscales y el debate legislativo vayan "por cuerdas separadas".

"Lo que estamos planteando es una reforma estructural a un tema tributario, a un tema de inversiones, a un tema de regulaciones, que no creo que deba ser la moneda de cambio, porque, si yo le dijera 'bueno, le cambio la acusación por los votos a este proyecto', creo que no correspondería. Cada cosa se tiene que votar en su mérito", exhortó.

En esa misma línea, emplazó a los congresistas a sopesar el impacto de su voto en el empleo de sus distritos y circunscripciones: "Si los parlamentarios legítimamente estiman que nuestro proyecto de Ley de Reconstrucción no es lo que se debe hacer, deben votar en contra. Yo les digo que Chile necesita más trabajo; Chile necesita más inversión; Chile necesita volver a ser competitivo a nivel internacional y este proyecto de ley lo que hace es darnos competitividad tributaria, facilitar la inversión en Chile y eso redunda en tener más trabajo".

Por último, reiteró que la tramitación del texto legal no debe transformarse en "una compensación de una acusación por un par de votos más o menos en el Senado", manifestando su expectativa de que en la Cámara Alta se vote "pensando en el país".

Respecto a la AC contra Grau, sentenció que "está bien que se discuta, que se analice y que se vote" sobre los antecedentes de presunto incumplimiento en la administración fiscal, recordando que, constitucionalmente, "será el Senado el que tiene la última palabra".