A los 18 años murió Kaylee Hottle, actriz de "Godzilla vs. Kong"

Kaylee Hottle, la actriz sorda reconocida por su participación en las películas de "Godzilla vs. Kong", murió la madrugada de este martes a los 18 años a raíz de un accidente de tránsito en Maryland, EE.UU.

Su padre Joshua Hottle confirmó a TMZ el fallecimiento de la joven intérprete del "MonsterVerse", tras la publicación de una emotiva transmisión en vivo en su cuenta de Facebook.

En lenguaje de señas, Joshua explicó que el corazón de su hija se detuvo cuando era trasladada al hospital tras el grave accidente, por lo que ahora debe viajar a reclamar el cuerpo de la adolescente. "Voy a tomar un vuelo que jamás hubiera querido tomar", escribió.

Kaylee, nacida en Atlanta, Georgia, provenía de una familia sorda desde hace varias generaciones, comenzando su carrera en anuncios publicitarios cuando solo tenía nueve años. Su gran salto a la fama se dio en 2021 al interpreta a "Jia" en "Godzilla vs. Kong", la niña que logra comunicarse con "Kong" mediante lenguaje de señas y que vive en Skull Island junto al personaje de Rebecca Hall, la doctora "Ilene Andrews".

Volvió a interpretar a su personaje en la secuela "Godzilla x Kong: The New Empire", en 2024, donde tuvo un rol clave en la batalla contra una colosal y mortal amenaza oculta en la Tierra Hueca.