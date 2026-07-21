"Batman: Knightfall" desatará la Caída del Murciélago en agosto

La legendaria saga "Knightfall", conocida en Latinoamérica como "La Caída del Murciélago", saltará por primera vez a la animación el próximo 25 de agosto, donde seremos testigos de cómo "Batman" será quebrado tanto física como mentalmente.

"Batman: Knightfall" es la ambiciosa adaptación animada del famoso evento noventero que abarcó todos los cómics de la línea del Caballero Oscuro de la época, a lo largo de 86 números y con escritores de la talla como Alan Grant, Chuck Dixon, Dennis O'Neil, Doug Moench y Jo Duffy.

Al igual que los cómics, que se dividieron en tres etapas tituladas Knightfall, Knightquest y KnightsEnd, la historia será adaptada en tres películas.

La primera parte de la trilogía, que se titulará "Batman: Knightfall Parte 1: Knightfall", se estrenará en plataformas de arriendo digital el próximo 25 de agosto, para luego tener un lanzamiento en formato físico 4K UHD, Blu-ray y DVD el 8 de septiembre.

Han trascendido los planes de estrenar la película en cines antes de que llegue al streaming HBO Max, aún sin fecha confirmada.

En esta saga, una implacable y gigantesca mente maestra, "Bane", le rompe la espalda del héroe y lo deja parapléjico, llevando a que sea reemplazado por "Jean-Paul Valley / Azrael", quien se transforma en un "Batman" violento e inestable, lejos de los ideales del Cruzado Encapotado.

Tras una larga recuperación, "Bruce Wayne" deberá luchar para recuperar el manto y volver a ser el único y verdadero "Batman".

"Batman: Knightfall, Parte 1: Knightfall" está dirigida por Jeff Wamester y escrita por Jeremy Adams, teniendo en su elenco de voces a Michael Mando como "Bane", Anson Mount como "Batman/Bruce Wayne" y Pablo Schreiber como "Jean-Paul Valley/Azrael".