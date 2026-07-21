"Batman: Knightfall" desatará la Caída del Murciélago en agosto
La primera parte de la trilogía animada liberó nuevo tráiler.
Han trascendido los planes de estrenar la película en cines antes de que llegue al streaming HBO Max.
La primera parte de la trilogía animada liberó nuevo tráiler.
Han trascendido los planes de estrenar la película en cines antes de que llegue al streaming HBO Max.
La legendaria saga "Knightfall", conocida en Latinoamérica como "La Caída del Murciélago", saltará por primera vez a la animación el próximo 25 de agosto, donde seremos testigos de cómo "Batman" será quebrado tanto física como mentalmente.
"Batman: Knightfall" es la ambiciosa adaptación animada del famoso evento noventero que abarcó todos los cómics de la línea del Caballero Oscuro de la época, a lo largo de 86 números y con escritores de la talla como Alan Grant, Chuck Dixon, Dennis O'Neil, Doug Moench y Jo Duffy.
Al igual que los cómics, que se dividieron en tres etapas tituladas Knightfall, Knightquest y KnightsEnd, la historia será adaptada en tres películas.
La primera parte de la trilogía, que se titulará "Batman: Knightfall Parte 1: Knightfall", se estrenará en plataformas de arriendo digital el próximo 25 de agosto, para luego tener un lanzamiento en formato físico 4K UHD, Blu-ray y DVD el 8 de septiembre.
Han trascendido los planes de estrenar la película en cines antes de que llegue al streaming HBO Max, aún sin fecha confirmada.
En esta saga, una implacable y gigantesca mente maestra, "Bane", le rompe la espalda del héroe y lo deja parapléjico, llevando a que sea reemplazado por "Jean-Paul Valley / Azrael", quien se transforma en un "Batman" violento e inestable, lejos de los ideales del Cruzado Encapotado.
Tras una larga recuperación, "Bruce Wayne" deberá luchar para recuperar el manto y volver a ser el único y verdadero "Batman".
"Batman: Knightfall, Parte 1: Knightfall" está dirigida por Jeff Wamester y escrita por Jeremy Adams, teniendo en su elenco de voces a Michael Mando como "Bane", Anson Mount como "Batman/Bruce Wayne" y Pablo Schreiber como "Jean-Paul Valley/Azrael".