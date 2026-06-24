La legendaria Caída del Murciélago cobra vida en "Batman: Knightfall"

Una de las sagas más emblemáticas en la historia de "Batman" es "Knightfall", conocida en Latinoamérica como "La Caída del Murciélago", la cual marcó a fuego a los lectores al ser testigos de cómo el Hombre Murciélago es quebrado tanto física como mentalmente.

Dividida en tres partes, Knightfall, Knightquest y KnightsEnd, y con una publicación que se extendió por un año entre 1993 y 1994 abarcando todos los cómics de la línea del Caballero Oscuro de la época, por primera vez será adaptada en una trilogía de películas animadas.

"Batman: Knightfall" presentó el primer tráiler de esta serie de tres películas, siendo una tarea ambiciosa considerando que la historia original se extendió por 86 números y con escritores de la talla como Alan Grant, Chuck Dixon, Dennis O'Neil, Doug Moench y Jo Duffy.

En esta saga, una implacable y gigantesca mente maestra, "Bane", le rompe la espalda del héroe y lo deja parapléjico, llevando a que sea reemplazado por "Jean-Paul Valley / Azrael", quien se transforma en un "Batman" violento e inestable, lejos de los ideales del Cruzado Encapotado.

Tras una larga recuperación, "Bruce Wayne" deberá luchar para recuperar el manto y volver a ser el único y verdadero "Batman".

"Batman: Knightfall, Parte 1: Knightfall", la primera entrega de la trilogía animada, está dirigida por Jeff Wamester y escrita por Jeremy Adams, confirmando en su elenco de voces a Michael Mando como "Bane", Anson Mount como "Batman/Bruce Wayne" y Pablo Schreiber como "Jean-Paul Valley/Azrael".

Se estrenará en cines y plataformas digitales a finales de este 2026, a la espera de confirmar su lanzamiento en el streaming HBO Max.