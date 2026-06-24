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Tópicos: Magazine | Cine | Animación

La legendaria Caída del Murciélago cobra vida en "Batman: Knightfall"

Publicado:
| Periodista Digital: Gustavo Arismendi C.

La saga será adaptada en una trilogía de películas animadas, comenzando con su primera parte este 2026.

La legendaria Caída del Murciélago cobra vida en
 DC

Se estrenará en cines y plataformas digitales a finales de este 2026.

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Una de las sagas más emblemáticas en la historia de "Batman" es "Knightfall", conocida en Latinoamérica como "La Caída del Murciélago", la cual marcó a fuego a los lectores al ser testigos de cómo el Hombre Murciélago es quebrado tanto física como mentalmente.

Dividida en tres partes, Knightfall, Knightquest y KnightsEnd, y con una publicación que se extendió por un año entre 1993 y 1994 abarcando todos los cómics de la línea del Caballero Oscuro de la época, por primera vez será adaptada en una trilogía de películas animadas.

"Batman: Knightfall" presentó el primer tráiler de esta serie de tres películas, siendo una tarea ambiciosa considerando que la historia original se extendió por 86 números y con escritores de la talla como Alan Grant, Chuck Dixon, Dennis O'Neil, Doug Moench y Jo Duffy.

En esta saga, una implacable y gigantesca mente maestra, "Bane", le rompe la espalda del héroe y lo deja parapléjico, llevando a que sea reemplazado por "Jean-Paul Valley / Azrael", quien se transforma en un "Batman" violento e inestable, lejos de los ideales del Cruzado Encapotado.

Tras una larga recuperación, "Bruce Wayne" deberá luchar para recuperar el manto y volver a ser el único y verdadero "Batman".

"Batman: Knightfall, Parte 1: Knightfall", la primera entrega de la trilogía animada, está dirigida por Jeff Wamester y escrita por Jeremy Adams, confirmando en su elenco de voces a Michael Mando como "Bane", Anson Mount como "Batman/Bruce Wayne" y Pablo Schreiber como "Jean-Paul Valley/Azrael".

Se estrenará en cines y plataformas digitales a finales de este 2026, a la espera de confirmar su lanzamiento en el streaming HBO Max.

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