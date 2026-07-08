Hayao Miyazaki sigue dibujando a los 85 años: Revelan trabajos inéditos

El parque temático de Studio Ghibli, ubicado a las afueras de la ciudad japonesa de Nagoya, sorprendió esta semana con la apertura de una exhibición de "cajas panorámicas" creadas por Hayao Miyazaki, y con la presentación de un corto de animación exclusivo de su hijo Goro.

A sus 85 años, el ganador del premio Oscar ha creado 31 escenarios dentro de cajas hechas completamente de papel, en los que sitúa a personajes desde "Nausicaä del Valle del Viento" (1984) hasta "El niño y la garza" (2023), para crear escenas a las que da una nueva vida.

Goro, cuya particular relación con su padre es de conocimiento público, sostuvo entre risas que "la verdad es que estoy un poco cansado y me dan ganas de decirle que ya basta", aunque "habiendo llegado hasta aquí, me gustaría que siguiera dibujando hasta el día de su muerte".

Uno de los escenarios inspirados en "El Castillo Ambulante". (Foto: Oricon)

"Maravillosa sensación tridimensional"

Hay desde espacios estrechos a otros más amplios, algunos con multitud de personajes y otros prácticamente vacíos, con una variedad de entornos con la que, según explicó su hijo Goro en una rueda de prensa, busca que el público experimente "esa maravillosa sensación tridimensional".

La altura en la que decidieron colocar las cajas panorámicas, elaboradas durante tres años y medio, está pensada para que los niños pequeños puedan verlas. "Lo verdaderamente divertido es meter la cabeza en esa ventanita. Si lo haces, el espacio se expande ante tus ojos de una forma increíble, así que mi deseo es que los adultos hagan el esfuerzo de agacharse unas 30 veces", expresó Goro.

A pesar de inspirarse en sus propias producciones, Miyazaki ha sorprendido con novedades en sus creaciones, al incluir un nuevo ogro en la caja de "El viaje de Chihiro" (2001), sin intentar replicar la película exactamente como la hizo entonces.

La caja panorámica de Miyazaki inspirada en "La Princesa Mononoke". (Foto: Oricon)

"En lugar de limitarse a recrear el universo de la película, lo que hace es plasmar libremente lo que a él le parece divertido dibujar hoy en día, o lo que piensa que podría hacer felices a los niños. Lo va integrando todo sin ningún reparo. No está hecho bajo un molde rígido, sino con total libertad", aclaró Goro.

Miyazaki "probablemente sentía el deseo de dejar su huella de alguna manera" en el parque Ghibli, sostuvo su hijo antes de recordar que su padre, de 85 años, no estuvo involucrado en la construcción del complejo temático.

La sala de la exposición, según apuntó, se inspira en un "pasillo del tiempo" lleno de puertas del director y productor.

"Una noche en el Valle de las Brujas"

El parque Ghibli, que fusiona naturaleza con decorados a tamaño real divididos en cinco áreas en una extensión de 200 hectáreas dentro del Parque Conmemorativo de la Exposición 2005 de Aichi, cobra vida a partir de este miércoles en el corto "Una noche en el Valle de las Brujas", producido por Goro Miyazaki y dirigido junto a Akihiko Yamashita.

Un "chico nuevo", llamado Jesse, empieza a trabajar en este parque, pero le sorprenden "fenómenos extraños" que acabarán por mostrarle una cara mágica de este lugar, con edificios que se mueven y con los que llega a interactuar, lo que le llevará a divertirse en su primer turno nocturno laboral.

El arte del nuevo corto exclusivo del Parque Ghibli. (Foto: Oricon)

Por su parte, Yamashita, que retó al público a buscar personajes de anteriores producciones que aparecen en el corto, admitió que desde el principio pensaron en una obra que la gente deseara ver muchas veces. "Queríamos diseñarla de modo que no aburra, que cuando pienses que ya ha terminado te quedes con ganas de ver qué pasa después", añadió.