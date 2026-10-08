La película de "Los Diarios de la Boticaria" se estrenará en cines chilenos

El popular anime "Los Diarios de la Boticaria" ("The Apothecary Diaries") confirmó que su primera película se estrenará en cines chilenos, luego de que Crunchyroll adquiriera los derechos para Latinoamérica y el resto del mundo.

"The Apothecary Diaries: The Late Lady’s Treasure" es el título del primer largometraje de la celebrada adaptación de la serie de novelas ligeras escritas por la novelista Natsu Hyuuga, quien se encargó de escribir esta historia completamente original.

En esta oportunidad, el emperador le encomienda a "Jinshi" cumplir el último deseo de una concubina que falleció hace cinco años y devolverla a su tierra natal, pero grande es su sorpresa al descubrir que sus restos se encuentran en perfecto estado, como si aún estuviera con vida. Para resolver el misterio, decide llevar a "Maomao" en un viaje a Binan-shu, una provincia del sur gobernada por el clan Bi, topándose con piratas, tesoros ocultos y un misterioso muchacho que tiene la clave de la historia.

Desde la distribuidora Andes Films ratificaron que la película llegará a las salas locales, pero aún no hay fecha de estreno en Chile. Mientras que en Japón se estrenará el próximo 11 de diciembre.

La fascinante ficción nos traslada al reino de Li para seguir la historia de "Maomao", una joven obsesionada con la medicina y los venenos que llevaba una vida tranquila ayudando a su padre, un boticario. Todo cambia el día que la venden como sirvienta al palacio del emperador, pero la vida entre nobles y realeza no es para ella.

Cuando la familia imperial enferma, ella decide intervenir para encontrar una cura, lo que llama la atención de "Jinshi", un guapo eunuco que supervisa el Palacio Trasero donde viven las Consortes, quien decide ascenderla como dama de compañía de una de las concubinas del emperador.

Su habilidad con la medicina la hará conocida en el palacio por ayudar a resolver muchos misterios. Una "detective" realmente única con tremendos conocimientos, agudos instintos y que sabe cómo identificar sustancias venenosas.

El anime actualmente se encuentra emitiendo su tercera temporada en el streaming Crunchyroll.