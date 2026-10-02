"Los Diarios de la Boticaria" regresó con su temporada 3: ¿Dónde verla?

El anime "Los Diarios de la Boticaria" ("The Apothecary Diaries") regresó este viernes con el estreno de su tercera temporada, continuando la historia de "Maomao" y "Jinshi" tras la rebelión en el reino.

Producida por el estudio de animación OLM, la celebrada adaptación de la serie de novelas ligeras escritas por la novelista Natsu Hyuuga e ilustradas por Touko Shino no tarda en recordar que la paz y la tranquilidad rara vez duran para nuestra protagonista impulsada por su innata curiosidad e insaciable sed de conocimiento.

Justo cuando "Maomao" retoma su vida como farmacéutica, un desayuno extraño la arrastra a un nuevo misterio. Mientras tanto, "Jinshi" asume sus responsabilidades como Hermano Imperial, atormentado por una advertencia. A medida que se difunden los rumores sobre una doncella inmortal en medio de una hambruna que se avecina, la búsqueda de respuestas se extiende mucho más allá de las fronteras del reino.

El nuevo opening del anime se titula "Kumo o Nukekazashimo e Watashidake" y es interpretado por yorushika; mientras que la canción de cierre corresponde a Eve con el tema "AIYOU".

¿Dónde ver la temporada 3?

La primera parte de la tercera temporada se estrenó este 2 de octubre en el streaming Crunchyroll, con nuevos capítulos cada viernes en la plataforma.

La segunda parte del tercer ciclo recién se estrenará en abril de 2027, mientras que en diciembre de este año llegará a los cines japoneses la primera película, "Los Diarios de la Boticaria: El tesoro de la emperatriz fallecida", que tendrá una historia completamente original.

La fascinante ficción ambientada en el Palacio Imperial durante la Dinastía Tang es la historia de "Maomao", una joven que llevaba una vida tranquila ayudando a su padre, un boticario. Todo cambia el día que la venden como sirvienta al palacio del emperador, pero la vida entre nobles y realeza no es para ella.

Cuando la familia imperial enferma, ella decide intervenir para encontrar una cura, lo que llama la atención de "Jinshi", un guapo eunuco que supervisa el Palacio Trasero donde viven las Consortes, quien decide ascenderla como dama de compañía de una de las concubinas del emperador.

Su habilidad con la medicina la hará conocida en el palacio por ayudar a resolver muchos misterios. Una "detective" realmente única con tremendos conocimientos, agudos instintos y que sabe cómo identificar sustancias venenosas.