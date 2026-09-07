Las tres primeras películas de "One Piece" por primera vez en cines chilenos

Las primeras tres aventuras cinematográficas de "One Piece" finalmente zarpan en cines chilenos, comenzando este jueves con el largometraje que llevó por primera vez a los Sombrero de Paja hasta la gran pantalla.

La distribuidora BF Distribution confirmó el debut en salas locales de "One Piece: La Película", del 2000, donde "Luffy" y su tripulación emprenden la búsqueda del legendario tesoro del pirata "Woonan".

A estrenarse en cines de Chile este jueves 10 de septiembre, irá acompañado por el cortometraje "El Carnaval de Baile de Jango", de 2001.

Posteriormente, el 22 de octubre, llegará "One Piece: Aventura en la Isla Espiral", de 2001, la cual tiene a los Sombrero de Paja yendo al rescate de su querido barco, el "Going Merry", en una isla dominada por una temible banda de piratas. Además, la función comenzará con el corto "Soñando con ser el Rey Del Futbol", de 2002.

Finalmente, el ciclo cerrará el 3 de diciembre con "One Piece: El Reino de Chopper en la Isla de los Animales Raros", de 2002, donde el médico de la tripulación es proclamado rey de una isla habitada por animales extraordinarios y sus amigos deberán protegerlos de peligrosos cazadores.

Al igual que las películas ya mencionadas, irá acompañado de un corto, siendo en esta oportunidad elegido "¡Adelante! El Rey Pirata del Beisbol", de 2004, para dar el vamos a la función.

Todas las funciones de las películas basadas en la obra de Eiichiro Oda tendrán funciones tanto en japonés con subtítulos como con doblaje al español.