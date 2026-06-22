Regresan los felinos cósmicos: Anuncian película de "ThunderCats"

Un nuevo golpe de nostalgia busca anotarse Warner Bros. al anunciar este lunes una película de "ThunderCats", los queridos felinos cósmicos que se tomaron las pantallas con sus aventuras entre los '80 y '90.

La noticia se dio a conocer por el estudio en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, o simplemente Festival de Annecy, el evento más importante que tiene la animación a nivel mundial y el segundo certamen más grande de Francia después de Cannes.

Se trata de un proyecto animado producido por Warner Bros. Animation, por lo que se desconoce si se trata de la misma película dirigida por Adam Wingard ("Godzilla vs. Kong") anunciada en 2021, la cual iría a combinar animación con imágenes generadas por computadora (CGI, por sus siglas en inglés).

En la historia conocimos a los "ThunderCats", felinos humanoides alienígenas, cuyos guerreros más hábiles huyen del destruido planeta Thundera junto al futuro Señor de los ThunderCats, León-O, y la Espada del Augurio, que posee el Ojo de Thundera, fuente de poder de los "ThunderCats", en su empuñadora.

Su misión es proteger a la espada y al heredero, que tiene 12 años durante el éxodo, estando entre sus miembros Pantro, Tigro, Cheetara, Snarf, y Felino y Felina. Al lograr llegar al Tercer Planeta, León-O envejeció físicamente, aunque seguía siendo un niño en cuerpo de adulto.

Ahí comienzan las aventuras de los "ThunderCats" y el viaje de León-O para transformarse en un verdadero líder y merecedor del título de Señor de los ThunderCats, enfrentando constantemente las amenazas de los mutantes y de su gran némesis, Mumm-Ra, el Inmortal.