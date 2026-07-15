Anthony Ippolito se transforma en Sylvester Stallone en el tráiler de "I play Rocky"

Los comienzos de Sylvester Stallone fueron difíciles, incluso llegó a participar en una película porno antes de debutar en pequeños papeles a principios de los setenta. Pero la suerte estaba a la vuelta de la esquina y siendo todavía un desconocido, escribió el guion de "Rocky" en solo tres días.

Aquellos duros primeros años, antes de convertirse en un personaje conocido, están al centro de la película "I play Rocky", que tiene a Anthony Ippolito en una impresionante transformación como un joven Stallone.

Este miércoles se liberó el primer tráiler de esta biopic centrada en la creación de "Rocky", la historia del inmigrante italoamericano y boxeador sin futuro, que trabaja para un villano de poca monta hasta que le ofrecen la oportunidad de enfrentarse en el cuadrilátero contra el campeón del mundo.

El largometraje original fue el más taquillero de 1976 y obtuvo diez candidaturas al Oscar, ganando tres estatuillas, incluida la de mejor película, pese a que Stallone tuvo todo en contra en su lucha para quedarse con el rol titular que le convirtió en una estrella.

Dirigida por Peter Farrelly, Amazon MGM Studios estrenará "I play Rocky" en cines en noviembre de este 2026.