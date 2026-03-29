Antonio Banderas: En Hollywood me dijeron que solo interpretaría a villanos, como los negros e hispanos

En una reciente entrevista, el actor español Antonio Banderas reflexionó sobre sus más de 30 años en Hollywood, un lugar que en un principio era "vetado" para los españoles.

En The Times, el oriundo de Málaga dijo que al llegar a Hollywood, los ejecutivos "me dijeron: 'Estás aquí, como los negros y los hispanos, para hacer de villano'".

"El problema fue que, unos años después, tenía una máscara, un sombrero, una espada y una capa, y el malo era el 'Capitán Love', que era rubio y tenía ojos azules", expresó Banderas en referencia al personaje interpretado por Matt Letscher en "La Máscara del Zorro" de 1998.

"Aún más importante es 'El Gato con Botas', porque es para niños pequeños. Ven a un gato con acento español, incluso andaluz, y es un buen tipo",declaró.

"No hablaba inglés, pero poco a poco me hice una carrera allí. Después me casé con una estadounidense y mi vida cambió, mis inseguridades desaparecieron", declaró Banderas a The Times.