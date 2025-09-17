¡Atención campistas!: Disney confirma "Camp Rock 3" con los Jonas Brothers

Este miércoles, Disney+ confirmó el regreso de "Camp Rock", una de sus películas originales más famosas, estrenada originalmente en 2008, y que tendrá como protagonistas a los hermanos Joe, Nick y Kevin Jonas retomando sus papeles.

A través de redes sociales, la plataforma de streaming informó del regreso de los Jonas Brothers como Shane (Joe), Nate (Nick) y Jason Gray (Kevin)- y de Maria Canals-Barrera como Connie Torres.

En tanto, Demi Lovato, protagonista de las dos entregas anteriores, no aparecerá en pantalla como Mitchie Torres, aunque será productora ejecutiva.

Al elenco se suman nuevos campistas, como a la audaz y decidida Sage (Liamani Segura) y su hermano Desi (Hudson Stone), la prodigio del violonchelo Rosie (Lumi Pollack), el baterista Cliff (Casey Trotter), la reina de las coreografías Callie (Brooklynn Pitts), la intimidante influencer Madison (Ava Jean) y el chico malo del campamento Fletch (Malachi Barton), indicó la compañía del ratón en un comunicado.

La trama girará en torno a Connect 3 -grupo ficticio conformado por los Gray-, quienes vuelven al campamento para descubrir a la próxima gran promesa de la música, luego de perder a los teloneros de una importante gira. Así, los campistas compiten por la oportunidad de abrir el concierto de su banda favorita, aumentando la tensión y poniendo las amistades a prueba.

La película, que ya se encuentra en producción, todavía no tiene fecha de estreno.