Bad Bunny se integra al elenco de "Toy Story 5" en inglés y en español

La película "Toy Story 5" anunció la incorporación del cantante Bad Bunny a su elenco para sus versiones en inglés y en español.

En la cinta, el puertorriqueño interpretará a un nuevo personaje llamado "Pizza con Anteojos", el cual tendrá una participación estilo cameo.

"Misterioso y muy cool, Pizza con Anteojos forma parte de una pequeña, aunque poderosa, comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero", asegura la producción detrás del largometraje.

Este papel llega a engrosar la carrera de actor de Bad Bunny tras sus participaciones en "Cassandro,Caught Stealing" y "Bullet Train", entre otras.

"Toy Story 5" llegará a las salas de cine el próximo 18 de junio.