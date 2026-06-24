Bondad no es sinónimo de debilidad en "Supergirl"

El renovado Universo DC (DCU) continúa en la gran pantalla con la película "Supergirl", teniendo a Milly Alcock como "Kara Zor-El", la prima kryptoniana de "Superman", en su propia aventura a través del cosmos que deja en claro por qué ella no es igual al Hombre de Acero.

Bajo la dirección de Craig Gillespie ("Cruella"), la película escrita por Ana Nogueira toma como base el cómic "Supergirl: Woman of Tomorrow" ("Supergirl: La Mujer del Mañana"), del guionista Tom King y la dibujante brasileña Bilquis Evely, para presentar a "Kara" en una odisea espacial que resulta muy familiar en su narrativa y estilo, mas no en el tono y en el desarrollo de su personaje titular.

Es la semana del cumpleaños de la joven kryptoniana. "Kara" cumplirá 23 años y se encuentra viajando por distintos planetas que posean un sol rojo -que le quita sus poderes- para festejar y emborracharse.

Al cruzarse con una joven llamada "Ruthye" (Eve Ridley), quien busca venganza por la muerte de su familia, la prima de "Superman" se verá obligada a iniciar un viaje estelar para salvar la vida de alguien muy cercano a ella.

Alcock no solo es la protagonista, es el alma y el corazón que carga toda la historia. (Foto: DC Studios)

Aunque no sea necesario entregar presentación del personaje, pues a esta encarnación de "Supergirl" la conocimos en "Superman", de 2025, la película resiente mucho el no contar con un arranque sólido. El exceso de diálogos expositivos y líneas que dicen exactamente lo que está pasando, así como lo que piensan los personajes en cada momento, distraen del viaje de "Kara".

Mientras que las acciones iniciales del villano "Krem de las Colinas Amarillas" (Matthias Schoenaerts, quien no logra hacer mucho con el material que tiene) toman una ruta previsible para cruzar su camino lo más rápido posible con el de nuestra protagonista, al punto de que la historia olvida, sin explicación alguna, qué es lo que lo llevó a provocar el evento que desencadena todo. Por ello, aunque Ridley llega a ser hasta conmovedora como "Ruthye", su personaje resulta muy unidimensional en comparación con "Supergirl".

"Kara" se ve obligada a unirse a "Ruthye" (Eve Ridley), quien busca venganza por la muerte de su familia. (Foto: DC Studios)

Es que Alcock no solo es la protagonista, es el alma y el corazón que carga toda la historia, justificando absolutamente la existencia de esta película. La actriz australiana nos entrega una versión rebelde, heroica e imperfecta de "Kara Zor-El", siendo alegremente encantadora al estar borracha y ridículamente bravucona cuando se encuentra en desventaja, irritando a sus rivales.

Bajo la capa de rudeza, alegría y energía, se enconde una joven en plena crisis existencial y de identidad, estando siempre a un paso de estallar. Eso la hace más cercana, permitiendo conectar con su drama interior y su vulnerabilidad, alejándose completamente de la figura divina representada en el cómic que inspira la historia.

La esencia de todo está en un diálogo que habla de la vocación sobre hacer el bien. Aunque es algo que también impulsa a "Superman", acá vemos a nuestra protagonista sintiéndolo como un peso gigante, una carga, sin asumir realmente lo que eso significa como motivación. Cuando se entiende que bondad no es sinónimo de debilidad, "Supergirl" despega sin ser la versión femenina de "Superman". Ella no es su primo y nunca será igual a él, quedando de manifiesto en esta película. Es heroica bajo sus propios términos, con una identidad muy definida.

Jason Momoa nació para ser "Lobo" (Foto: DC Studios)

El largometraje también permite presentar a Jason Momoa como el implacable cazador de recompensas czarniano "Lobo". Aunque su presencia no es esencial para la trama, con una misión que va en paralelo a la historia, su aparición es justificación suficiente para dar cuenta que Momoa nació para este personaje. Consigue capturar el espíritu granuja y malhablado del mercenario porque realmente disfruta de interpretarlo.

Moviéndose constantemente entre planetas, con una galería extraterrestre e identidad visual que resulta muy familiar a lo ya visto en "Star Wars" o "Guardianes de la Galaxia", el gran valor de "Supergirl" está en su protagonista. Alcock es carismática, empática y cercana, dando una heroína que logra conectar con la audiencia, lejos de lo divino y de lo caricaturesco.

Para esta "Kara", la bondad jamás será un sinónimo de debilidad, emprendiendo el vuelo de gran forma en esta aventura en solitario. Grandes cosas le esperan y no necesita probar nada. Ella es "Supergirl".

"Supergirl" se estrena en cines este jueves 25 de junio.