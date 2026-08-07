Medio especializado postula a Mariana Di Girolamo a los Oscar 2027

La actriz Mariana Di Girolamo apareció en la carrera a los premios Oscar tras ser postulada por un medio especializado en la industria del cine.

El portal Variety elaboró un listado con sus predicciones para los nominados a los Oscar 2027 con el nombre de la chilena como uno de los protagonistas.

En particular el sitio asegura que hay "un murmullo enorme" sobre la próxima película de Martin McDonagh titulada "Wild Horse Nine", la cual fue grabada en Rapa Nui. "También sobre la actuación de John Malkovich, Sam Rockwell y Mariana di Girolamo", agrega Variety.

Además indican que "después de haberse ido con las manos vacías con 'The Banshees of Inisherin', los estudios Searchlight Pictures conducirán el barco para asegurarse de que la historia no se repita".

Di Girolamo fue situada como posible candidata en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en "Wild Horse Nine", donde se sabe que interpretará a una estudiante rebelde que se hace amiga de "Chris", un agente de la CIA encarnado por John Malkovich.

Allí el medio también postula a Colleen Camp por "Club Kid", Penélope Cruz por "The Invite", Sophie Okonedo por "Clarissa" y a Anne Hathaway por "La Odisea".

"Wild Horse Nine" tendrá su estreno mundial en septiembre en el marco del Festival de Venecia. Su estreno en cines será el próximo 6 de noviembre. En tanto los nominados a los Oscar se conocerán el 21 de enero de 2027, mientras que los premios se entregarán el 14 de marzo.