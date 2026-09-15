"Chile es la patria esquiva de todos los cineastas": Miguel Littin tras la muerte de Patricio Guzmán

El cineasta Miguel Littin reaccionó en conversación con El Diario de Cooperativa a la muerte de su amigo y colega, el premiado documentalista Patricio Guzmán, quien falleció a los 85 años en París, Francia, a raíz de un paro cardiorrespiratorio.

"Muy triste, con una tristeza muy profunda", reconoció el realizador del clásico del cine chileno "El Chacal de Nahueltoro" (1969), admitiendo que "me duele la memoria, me duele el alma… tengo su presencia muy viva aquí frente a mí mientras discutíamos, mientras hablábamos durante tantos años".

Littin celebró el legado documental que deja Guzmán, como "La Batalla de Chile" o "Nostalgia de la Luz", reconociendo que "su obra retrata y refleja este Chile profundo, este Chile adolorido desde el primer año o ese Chile después del golpe militar".

El exconsejero constitucional, dos veces nominado al Oscar por "Actas de Marusia" (1976) y "Alsino y el cóndor" (1983), destacó que Guzmán "era un hombre de acción. Más que un teórico, un hombre de acción. Salía a la calle con la cámara e iba reflejando lo que iba ocurriendo. Por eso la película ('La Batalla de Chile') es prodigiosa en ese sentido y es única en cinematografía mundial, porque los días del golpe los fue retratando día a día con su equipo".

"Sin un plan concebido, sino retratando lo que estaba ocurriendo mientras ellos filmaban", valoró Littin, sosteniendo que los trabajos de Guzmán "son únicos en la historia de Chile y únicos en la historia de la cinematografía de América Latina".

El cineasta también reflexionó sobre el reconocimiento que tuvo Guzmán en Chile, donde recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2023, asegurando que "a ninguno Chile le fue fácil".

Guzmán abandonó Chile tras el golpe de Estado, instalándose primero en Cuba, luego en España y finalmente en Francia, donde falleció este martes.

"Chile le fue difícil. Se fue a París durante mucho tiempo de su vida, dijeron muchas cosas de él que no eran verdad, que no eran ciertas, su obra lo demuestra. Cada día la obra de él es más reconocida, él fue un hombre muy generoso, ayudó a todo el mundo a hacer sus películas", elogió Littin.

Y sentenció: "Chile es la patria esquiva de todos los cineastas".