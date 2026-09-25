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Tópicos: Magazine | Cine | Cine Chileno

Documental explora la memoria, la literatura y el universo de Alicia Morel

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Alicia bajo la higuera", dirigido por Manuela Thayer, propone un acercamiento cinematográfico a la vida y la obra de la escritora.

Documental explora la memoria, la literatura y el universo de Alicia Morel
 Santiago Independiente

Cientos de textos, diarios, fotografías, películas y otros materiales recorren distintas etapas de la vida de la autora reconocida por su trabajo en literatura infantil.

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La figura de la escritora, dramaturga, poetisa y ensayista chilena Alicia Morel es explorada en el documental "Alicia bajo la higuera", estrenado esta semana en cines nacionales.

Dirigido por Manuela Thayer, nieta de Morel, explora la memoria y el universo de la reconocida autora de literatura infantil fallecida en 2017, en un acercamiento cinematográfico a su vida y obra gracias al descubrimiento de un archivo inédito, oculto entre las páginas de sus diarios.

Cientos de textos, diarios, fotografías, películas y otros materiales que recorrían distintas etapas de su vida aparecieron cuando su casa familiar fue desmantelada antes de ser demolida, lo que llevó a Thayer a registrar ese espacio que estaba a punto de desaparecer y, a partir de este material, aproximarse a una dimensión menos conocida de la escritora.

"El resultado es un documental ensayo que no pretende completar ni cerrar una imagen definitiva de Alicia Morel. Por el contrario, propone establecer relaciones entre imágenes, textos, recuerdos y silencios, dejando espacio para aquello que no puede ser explicado completamente", detalló la sinopsis.

"Alicia bajo la higuera" se estrenó este jueves 24 de septiembre en cines.

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