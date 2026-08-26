¿Hay que ver la teleserie para disfrutar la película de "Papi Ricky"?

Han pasado casi 20 años desde que vimos por última vez en la pantalla chica a "Ricky Montes" y a "Catrala" junto a su hija "Alicia" en la teleserie "Papi Ricky", cuya historia continuará este jueves en la gran pantalla con una película que reúne a Jorge Zabaleta, Belén Soto y Mane Swett.

Entonces, ¿es necesario haber visto la teleserie de Canal 13 para disfrutar su secuela en el cine? "Te soy super sincera, especialmente para las personas más jóvenes que no vieron 'Papi Ricky' o que no saben de qué trata, es una historia super acogedora la película en sí", aseguró Soto al conversar con Cooperativa.

Junto a sus padres televisivos, la actriz y productora explicó que no habrá problema si alguien llega a los cines sin haber visto la teleserie de 2007: "Si es que no la viste, nosotros te vamos a ayudar a través de la película a entender un poco de qué trataba hace 20 años atrás".

"Te va a mandar un pequeño resumen", dijo Zabaleta entre risas, con Soto bromeando que será como ir al recordado portal "El Rincón del Vago", sacando carcajadas.

"Para que lean rápido y todo", complementó sonriente el actor.

Aunque, en un tono más serio, Zabaleta sostuvo que la teleserie original "era un problema de familia y en todas las familias hay problemas", por lo que los espectadores no tardarán en conectar con la historia de la película, que tiene a los personajes enfrentándose a la futura boda de "Alicia" (Soto) con un joven español.

"Cada familia es un universo. Está el tío bueno, el tío malo, el primo pesado... o sea, aquí hay historia para contar infinito", destacó el conductor de "Socios por Chile", dando cuenta de que los jóvenes conectarán fácilmente con la historia de "Alicia".

"Esta hija que quiere salir de este de este de esta protección y es algo tan natural como el pájaro que sale del nido y quiere volar", indicó, añadiendo que "hay otra historia de padres, un papá que se volcó toda su vida a la crianza de sus hijos, que hoy esa misión que tenía de criar ya no está. ¿Qué queda? ¿Qué pasa con ese papá? ¿Qué pasa si ese papá no ha construido una vida paralela para seguir con su vida, sino que se le acaba cuando sus hijos se van? ¿Qué pasa con esa mamá que tomó también una decisión tan potente como dejar ir a su hija? ¿Qué pasa con esa mamá? Son temáticas que no van a morir nunca".

Más allá de lo universal que será la historia del largometraje que funciona como secuela de la teleserie, Zabalet no pudo esconder su impacto al tomar razón de que ya pasaron dos décadas desde la emisión de "Papi Ricky" en la pantalla chica.

"A mí lo que más me llama la atención es lo rápido que pasaron los 20 años. ¡20 años es una vida! Por Dios que pasaron rápido".

La película de "Papi Ricky" se estrena en cines este jueves 27 de agosto.