Mane Swett celebra el regreso de Catrala: "Es un personaje super transversal"

La actriz Mane Swett volvió a abrazar el espíritu rebelde y libre de su recordado personaje de "Catalina 'Catrala' Rivera" en la película de "Papi Ricky", que la reúne en la gran pantalla con Jorge Zabaleta y Belén Soto a casi 20 años de la teleserie.

"No muchos actores pueden decir que se dieron el gusto de poder hacer su personaje de teleserie en una película", celebró Swett al conversar con Cooperativa sobre el esperado largometraje, que continúa la historia de la teleserie emitida en 2007 por Canal 13.

Esto es una secuela, presentando qué pasó con los personajes a casi dos décadas de la última vez que los vimos en la pantalla chica, justo cuando "Alicia" (Soto) regresa a Chile para presentar a su futuro esposo.

Respecto a continuar la historia, Swett reconoció que es en respuesta a lo que pedía la gente, de volver a reencontrarse con estos personajes, especialmente al considerar el impacto que tuvo en su momento "Catrala", aún muy querida por gran parte de la audiencia chilena.

"A diferencia de lo que se podría pensar, 'Catrala' es un personaje super transversal, y también, en esa época muy odiada y muy querida", declaró la actriz en su regreso triunfal a la gran pantalla, valorando el apoyo de la gente que "pedía que hiciéramos una segunda teleserie o una segunda temporada, y yo creo que haberlo convertido en película fue la decisión más sabia, principalmente por los tiempos también".

Por si fuera poco, "filmamos una película en tiempo récord. Y sucedió el milagro, ¡lo logramos! Entonces, finalmente cumplir con lo que la gente quería y nosotros también darnos a este gusto".

"Haberlo convertido en película fue la decisión más sabia, principalmente por los tiempos también", destacó Swett. (Foto: BF Distribution)

"Inmediatamente se encendió la química"

El reencuentro de la familia en la ficción se dio en el Valle del Elqui, al grabar la primera escena de la película que dirige el argentino Sebastián Schindel en el exterior, algo que agradeció Swett, que "fuera de tránsito y no de pleno desarrollo", porque "recuerdo que estaba un poco disociada".

Para la actriz, no le costó mucho volver a decir "sí, estamos aquí, la película está sucediendo, soy 'Catrala'", ya que, desde el comienzo, "inmediatamente se encendió la química" entre los tres.

Tampoco le tomó mucho esfuerzo reencontrarse con su personaje, al punto de repetir varias veces una breve escena porque "Catrala" no se movería de cierta manera en algo tan simple como pasar una mochila.

"En el primer día, uno se va encontrando con todo y además que también no solo es el reencuentro de nosotros tres, sino que el encuentro con nuestros nuevos compañeros técnicos, es un día donde uno arma el equipo. El primer día es un día donde todos nos encontramos con nuestra pega, pruebas, prueba y error, y es importante ser super generosos para el trabajo en equipo y eso no solamente en esta película, pero, en general, para cualquier primer día", reflexionó Swett.

La película de "Papi Ricky" se estrena en cines el próximo jueves 27 de agosto.